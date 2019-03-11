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حوادث

ترزي ينتحر شنقا بقطعة قماش داخل محل في بأبو تشت

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:47 م
صدى البلد
يوسف رجب
لفظ شاب أنفاسه الأخيرة بعدما شنق نفسه بقطعة قماش داخل محل ترزي يعمل به منذ فترة بمركز أبو تشت.

وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بمصرع "أبانوب. ا - 18 عامًا"، شنقًا، حيث قام بتعليق نفسه في قطعة قماش داخل محل ترزي يعمل به منذ فترة.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت المركزي، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

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