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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية والأغنام من الشرقية والإسماعيلية

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:24 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي
تمكن ضباط مديرية أمن الشرقية، اليوم من ضبط تشكيل عصابى مكون من 6 أفراد تخصصوا في سرقة الماشية والأغنام من مراكز أبوكبير وصان الحجر والقنطرة والإسماعيلية، كما تم ضبط 54 قطعة وتم إحالة المتهمين لنيابة أبوكبير للتحقيق معاهم.

وتلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي يفيد بورود بلاغا من عدد من الأهالى بسرقة عدد من الماشية من منازلهم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهمين.

وتوصلت التحريات إلي قيام كلا من "عبد الستار أ"53 سنة عاطل مقيم أبوصوير الإسماعيلية مسجل سرقات، و" محمد ش " 42 سنة مقيم أبو عريضة صان الحجر وسبق اتهامه في عدد من القضايا، وشقيقه"محمود" 32 سنة سبق اتهامه فى 5 قضايا، و"جمال ج " 28 سنة مقيم صان الحجر سبق اتهامه في قضيتين سرقة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة رؤوس الماشية والأغنام وتم ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية آلية و15 طلقة، وبحوزة الثانى فرد حرطوش و3 طلقات، والثالث تبين أنه مالك العربية المستخدمة فى السرقات، كما اعترفوا بارتكاب 4 وقائع بأبوكبير وصان والقنطرة ومركز الإسماعيلية، وقيامهم ببيع المسروقات لكلا من "حسن ال" 57 سنة تاجر مواشى مقيم التل الكبير، و"ثروت ح " 44 سنة مقيم كفر صقر، وتم ضبط جميع المتهمين وضبط 41 بقرة و13 من الأغنام بمعرفة المتهمين.

وجرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4932 جنح أبو كبير.

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