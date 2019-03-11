ليفاندوفسكي يثير القلق في بايرن ميونخ قبل مواجهة ليفربول

أثار اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي، القلق في فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي بقيادة الدوري المصري محمد صلاح، يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ16، ببطولة دوري أبطال أوروبا.وقال الحساب الرسمي للبافاري عبر "تويتر"، أن ليفاندوفسكي لم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم، واكتفى بخوض تدريبات منفردة داخل صالة التدريبات.كما أوضح أن غاب كل من، آريين روبن، وكورينتين توليسو عن التدريبات الجماعية للإصابة، بالإضافة إلى توماس مولر الذي غاب لأسباب عائلية.ويستعد عملاق ألمانيا لمواجهة ليفربول بعد غدٍ الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "أليانز أرينا"، وكانت انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.