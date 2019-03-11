طفل متغيب عن منزله بالفيوم وأسرته تطلب المساعدة

طالب القارئ محمد عادل، فى رسالة، إلي خدمة "بين الناس" الذي يقدمها موقع صدي البلد الإخباري المساعدة فى العثور عن ابن خاله 8 سنوات المتغيب منذ أمس.



وأوضح "محمد"، أن الطفل محمد شعبان وعمره 8 أعوام يسكن من غرق قبلي مركز إطسا محافظة الفيوم غائبا منذ الساعة العاشرة من صباح امس.



وناشد "محمد "، من يتعرف عليه الاتصال على الرقم التالي0106429900.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.