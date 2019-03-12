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فن

في الوسط الفني «الشلة تحكم».. نوال الزغبي ونجوى كرم في مواجهة إليسا..وأصدقاء أحمد عز يردون على هجوم محبي زينة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:58 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
تحول الوسط الفني سواء المصري أو الغربي في الآونة الاخيرة لـ"شللية"، والمقصود هنا ليس شلة أصدقاء تجمعهم عددٌ من الأعمال الفنية، بل مجموعات تحارب بعضها البعض. 

وتقف الفنانة نوال الزغبي بجانب مواطنتها نجوى كرم في مواجهة النجمة إليسا، بإشعال أزمة "من هي نجمة روتانا الأولى؟".

ورغم أن إليسا ملقبة بهذا اللقب منذ سنوات لتحقيقها مبيعات عالية جعلتها الفنانة الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط؛ فإن نوال سكبت البنزين على نار عندما قالت: "نجوى روتانا وروتانا هي نجوى" ليثور من بعدها جمهور إليسا على نوال الزغبي ونجوى كرم ويصل الحد إلى التراشق اللفظي. 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، فهناك تغريدات غزل متبادلة بين نوال الزغبي ونجوى كرم بـ تويتر بمناسبة أو غير مناسبة وهو ما فسره الكثيرون أن النجمتين اللبنانيتين تقفان ضد إليسا وتحاولان استفزازها بسبب خلافات فنية في الماضي.

ويعاني محمد رمضان من نفس الأزمة ودائمًا يوجه رسائل نارية للوسط الفني المصري في أغانيه أنه رقم واحد في مصر وصاحب الشعبية الكبيرة.

ومن وقفت ضده في هذا الأمر الفنانة بشرى التي سخرت منه في أغنيتها "لدغته كوبرا"، وتردد أن العشرات من الفنانين أعجبوا بالأغنية وبالأخص شلة "مهرجان الجونة السينمائي". 

وبالحديث عن أزمة زينة وأحمد عز التي أثارت جدلا كبيرًا، نجد أن الوسط الفني انقسم بين مؤيد ومعارض، وكانت الأغلبية مؤيدة لزينة وأن طفليها التوأم أبناء أحمد عز منهم غادة عبد الرازق، ريم البارودي وريهام سعيد.

أما من وقف ضد زينة وأكد أنها لا تقول الحقيقة المخرج طارق العريان وزوجته الفنانة أصالة، ومنة فضالي. 

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