المغربي يتوقع زيادة تعاون مصر وأفريقيا في مجال الخدمات التأمينية بالرعاية الصحية

قال محمد المغربى، الخبير المالى والتأمينى، إن عقد منتدى الشباب العربى الأفريقى بمحافظة أسوان يساهم فى زيادة التعاون المصري الأفريقي فى جميع القطاعات خاصة قطاع التأمين ومجال الخدمات التأمينية المقدمة للرعاية الصحية فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى عام 2019.



وأضاف المغربى أن المنتدى سوف يخصص جلسة بعنوان: "مستقبل البحث العلمى وخدمات الرعاية الصحية فى مصر ودول القارة الأفريقية" وستكون فرصة للاستفادة من التجربة المصرية الناجحة من القانون المصرى للتأمين الصحي الشامل وميكنة النظام ونظم المعلومات الخاص به باعتبارهما حجر الأساس لبناء منظومة تأمين صحى فعال بالإضافة لعقد جلسة نقاشية بعنوان: أثر التكنولوجيا المالية والابتكار على أفريقيا.



وأكد المغربي، أن سوق التأمين الأفريقي يعتبر من أهم ركائز عملية التطوير التي تنشدها شركات التأمين المصرية وهدف أساسي لصناع القرار بها خاصة بعد حزمة التشريعات التأمينية التي اقرتها الدول الأفريقية الناطقة بالإنجليزية لتغيير مناخ الاستثمار لديهم وفتح آفاق التعاون بعد التغيير الواضح في السياسات الاقتصادية والاستثمارية الأفريقية.



وأشار إلى أن زيادة التعاون التأمينى مع دول السوق الأفريقي يزيد من معدلات النمو بصناعة التأمين، وتعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي البالغ 1.3 % فقط، وتحقيق الخطط المستهدفة لرفعه إلى معدل 8% والمحافظة على استمرارية جاذبية القطاع لمزيد من الاستثمارات.



وتنطلق فعاليات منتدى الشباب العربى الأفريقى فى محافظة أسوان، خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويركز المنتدى على أهمية ريادة الأعمال حيث تقام ورشتى عمل لريادة الأعمال إحداهما بعنوان "كيف تكون رائد أعمال ناجح"، والأخرى بعنوان "ريادة الأعمال الاجتماعية من منظور أفريقي".