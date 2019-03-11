قصة مسجد بناه الحاكم بأمر الله وجدده الوزير شمس الدين المقسي وأولاده

من منا لم يذهب إلي ميدان رمسيس سواء للسفر أو حتي مارا عليه، وبالتأكيد لم تخطئ عين المسجد الكبير الموجود في الميدان ويعد من أبرز علاماته، وهو مسجد الفتح الذي يعتقد كثيرون أنه حديث نسبيا، لكنه له تاريخ قديم كشفه لنا د.محمد أحمد عبد اللطيف أستاذ الآثار الإسلامية والقبطية بجامعة المنصورة ومساعد وزير الآثار السابق.



قال عبد اللطيف إن على مبارك تحدث عن هذا المسجد، وقال إنه يقع خارج باب البحر عن شمال الذاهب من الشارع الكبير إلى محطة السكة الحديد وكان يعرف بجامع البحر، ويعرف اليوم بجامع أولاد عنان أو مسجد الفتح.



وقد كان هذا الموضع نفسه مكان مسجد قديم كان يسمى مسجد المقس، والمقس هذا كان هو المكان الحالى لميدان رمسيس وقد كان فى الماضى مرسى نهريًا للنيل يطل عليه جامع المقس.



وهذا الجامع – جامع المقس – أنشأه الحاكم بأمر الله على شاطئ النيل بالمقس، لأن المقس كان خطة كبيرة وهى بلد قديم من قبل الفتح الإسلامى لمصر، وفى شهر رمضان سنة 587 هـ/ 1191م حدث تصدع لهذا الجامع لكثرة زيادة ماء النيل وخيف على الجامع من السقوط فتم إصلاحه.



ويضيف المقريزى أنه لما بنى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب أسوار القاهرة وأراد توصيلها بسور مصر من الخارج، قام ببناء برج كبير دفاعى بجوار جامع المقس، وعرف هذا البرج باسم قلعة المقس وكانت هذه القلعة فى مكان المنظرة التى كانت مخصصة للخلفاء الفاطميين.



وفى سنة 770 هـ/ 1368م جدد بناء جامع المقس الوزير الصاحب شمس الدين عبد الله المقسى وهدم القلعة، وجعل مكانها جنينة واتهمه الناس بأنه وجد هنالك مالًا كثيرًا، وأنه عمر منه الجامع المذكور فصار العامة يطلقون عليه جامع المقس ويظن البعض أن هذا الجامع من إنشائه ولكنه هو الذى جدده فقط.



ثم جاء أولاد هذا الوزير من بعده فقاموا أيضًا بتجديده، ويقال إنه كان بالقرب من هذا المسجد مسجد آخر يتبرك به الناس، لأنه هو المكان الذى قسمت فيه الغنيمة عند فتح الصحابة رضي الله عنهم لمصر.

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‏فلما أمر السلطان صلاح الدين بإقامة السور على مصر والقاهرة تولى ذلك بهاء الدين قراقوش وجعل نهايته التى تلى القاهرة عند المقس وبنى فيه برجا يشرف على النيل وبنى مسجدًا جامعا واتصلت العمارة منه إلى البلد وصارت تقام فيه الجمع والجماعات.