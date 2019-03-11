هبوط اضطراري لطائرة ركاب روسية في باكو بعد اشتباه الطيار بوجود قنبلة على متنها

هبطت طائرة ركاب روسية تابعة لخطوط "الأورال" اضطراريًا في مطار باكو الدولي في العاصمة الأذربيجانية بعد اشتباه الطيار بوجود قنبلة على متنها.



ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن ناطق باسم مطار باكو قوله، اليوم الاثنين: "هبطت طائرة ركاب من نوع "ايرباص ــ 312" تابعة لشركة "خطوط الاورال" الروسية الجوية اليوم اضطراريًا في مطار باكو الدولي".



وأضاف أن سبب الهبوط الاضطراري هو اشتباه قائد الطائرة بوجود قنبلة على متنها.



