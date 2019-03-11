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سيارات

انخفاض مبيعات السيارات فى الصين

الإثنين 11/مارس/2019 - 02:48 م
صدى البلد
مصباح المصرى
انخفضت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 13.8٪ خلال شهر فبراير مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام وهو ما يمثل تراجعا للشهر الثامن على التوالي في أكبر سوق للسيارات في العالم، جاء ذلك وفقا لتقرير اتحاد صناعة السيارات فى الصين.

وذكر اتحاد مصنعي السيارات بالصين أن المبيعات هبطت إلى 1.48 مليون سيارة في الشهر الماضى بعد انخفاضها بنسبة 16٪ في يناير و13٪ في ديسمبر .

وأضاف الاتحاد أن مبيعات السيارات التي تعمل بمصادر الطاقة الجديدة مثل السيارات الكهربائية ارتفعت بنسبة 53.6٪ على أساس سنوي في فبراير.

وقال شي جيان هوا نائب الأمين العام للاتحاد : "الإتجاه الذي شهده العام الماضي استمر هذا العام، والوضع الاقتصادي ضعيف أيضا.. وذلك أثر سلبا على الاستهلاك .. وينتظر المستهلكون أيضا مزيدا من السياسات الحكومية".

وتخطط الصين للإنفاق على البنية التحتية وتخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات لدعم اقتصادها الذي ينمو بأبطأ وتيرة منذ حوالي 30 عاما بسبب ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

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