زراعة الإسماعيلية: لجان للمرور على زراعات القمح لاكتشاف الصدأ الأصفر

أصدر الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية قرارًا بتشكيل لجنة من المديرية برئاسة المهندس محمود عبد القادر، مدير عام المكافحة، للمرور على زراعات القمح بصورة يومية، وبالمرور على زراعات القمح بناحية مركز القنطرة غرب وتم اكتشاف إصابة بالصدأ الأصفر في بدايتها بزمام جمعية البحيرة لمساحة 8 أفدنة و12 قيراطًا، وذلك من خلال المرور الميداني لمهندسي المكافحة.



وأصدر الدكتور السيد خليل مبارك، وكيل وزارة الزراعة بالاسماعيلية، بحسب بيان، تعليماته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والعلاج فورا باستخدام مبيد تلت 100 بمعدل 25 سم لكل 100 لتر ماء، والموصى به في التعامل مع هذه الحالة، حيث تم التنسيق الفوري بين إدارتي القنطرة غرب والمكافحة وكذلك شئون التعاون الزراعي بالاسماعيلية لتوفير المبيد اللازم، وتم التحرك السريع وتوجهت الجنة، وذلك للإشراف على عملية معاملة المساحة المصابة بالمبيد، والتأكد من سلامة عملية الرش والعلاج، والإصابات طفيفة.



وجرى التعامل مع الحقول المصابة بسرعة وكذلك بناء على تعليمات الدكتور ممدوح السباعي، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة، بتكثيف المرور على زراعات القمح واكتشافات إصابات وسرعة المكافحة بعد سقوط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، وتم الإرشاد وإعطاء التوصيات اللازمة لإنتاج غذاء صحي وآمن، والحالة العامة جيدة جدًا، والإصابات محدودة، وجرى التعامل معها بنجاح.