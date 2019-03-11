تباين أداء البورصة وسط تداولات 1.2 مليار جنيه بختام تعاملات الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، وسط تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة منفردًا.



وبلغت قيمة التداول نحو 1.2 مليار جنيه من خلال كمية تداول 201.5 مليون سهم بتنفيذ 22858 عملية.



وارتفع مؤشر ايجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 0.38%.



فيما تراجع مؤشر ايجي اكس 70 الذي يضم 70 شركة متوسطة مقيدة بنسبة 0.16%.



وزاد مؤشر المائة ايجي اكس 100 الأوسع انتشارًا بنسبة 0.02%.