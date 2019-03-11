ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

إحالة مشروع قانون المنظمات الأهلية للجنة مشتركة لدراسته

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:19 م
صدى البلد
أ ش أ
أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدما من النائبة نادية هنري وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، حول عمل المنظمات الأهلية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.

كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب عاطف ناصر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس حول تنظيم المعاملات الإلكترونية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان : الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والدستورية والتشريعية.

ترشيحاتنا

الخارجية تتابع إجراءات عودة جثامين المصريين ضحايا الطائرة الإثيوبية

قبل أن تلقى حتفها.. روسية تلتقط الفيديو الأخير للطائرة الأثيوبية المنكوبة

سجد احتفالا بهدفه ففارق الحياة.. وفاة طالب بـ بني سويف خلال مباراة كرة قدم

سوق السيارات المستعملة..انفراجة ورسائل نارية لـ خليها تصدي.. فيديو

تفاصيل قتل أب لأبنائه الـ3 فى المرج.. ارتكب جريمته بالاشتراك مع زوجته الأولى وألقى جثث الأطفال فى الرشاح

بعد العثور على الصندوق الأسود.. إثيوبيا: لا نستبعد شيئا حول الحادث

نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو

صافرة إيطالية تقود مواجهة بايرن ميونخ وليفربول في دوري الأبطال

حكاية 5 فتيات وقعن فى فخ الدعارة باسم الزواج العرفى.. شيرين كل شهر فى حضن راجل وشيماء والدها أجبرها على ممارسة الجنس

ضرة أنغام تكشف لـ صدى البلد حقيقة عودتها لزوجها

مش كلها قطط وكلاب.. معرض للحيوانات الغريبة والمستأنسة في مصر..فيديو

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

فيديو

شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل
نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو
نادر سعد: الحكومة ستركز على تحسين الصحة والتعليم والسكة الحديد..فيديو
شاهد.. صندوق التنمية المحلية يمول 447 مشروعا بـ 15 مليون جنيه
الإسكان توضح تفاصيل طرح 480 وحدة متميزة بدمياط الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟