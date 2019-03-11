إحالة مشروع قانون المنظمات الأهلية للجنة مشتركة لدراسته

أحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدما من النائبة نادية هنري وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، حول عمل المنظمات الأهلية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.



كما أحال عبد العال مشروع قانون مقدما من النائب عاطف ناصر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس حول تنظيم المعاملات الإلكترونية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكاتب لجان : الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية، والدستورية والتشريعية.

