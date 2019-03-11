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تونس تستضيف القمة العربية 31 مارس الجارى وتخصيص 4 أيام للاجتماعات التحضيرية

الإثنين 11/مارس/2019 - 06:30 م
تونس تستضيف القمة
تونس تستضيف القمة العربية ٣١ مارس
نادر غازي
تستضيف تونس أعمال الدورة العادية الـ ٣٠ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، خلال الفترة من ٢٦ إلى ٣١ مارس الجارى، حيث تُعقد الاجتماعات التحضيرية للقمة في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمنطقة البحيرة فى العاصمة، بينما يُعقد اجتماع قمة القادة العرب، فى ٣١ مارس بقصر المؤتمرات بتونس.

ويبدأ جدول أعمال اجتماعات القمة بعقد اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم ٢٦ مارس الجارى، وفى ٢٧ مارس يُعقد اجتماع المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية، وفى ٢٨ مارس يُعقد الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفى ٢٩ مارس يُعقد اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة، ويخصص يوم ٣٠ مارس لاستقبال القادة العرب، على أن تُعقد قمة القادة فى ٣١ مارس.

وتبحث القمة جميع الملفات العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، إلى جانب التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية.

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