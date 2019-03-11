أبو الغيط يعزي رئيس وزراء إثيوبيا في ضحايا الطائرة: خالص المواساة

بعث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية برقية تعزية إلي أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، في ضحايا حادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الذي وقع أمس.



وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن أبو الغيط أعرب عن تعازيه وخالص المواساة لحكومة وشعب إثيوبيا، وأسر الضحايا وتضامنه معهم في هذا المصاب الأليم، كما قدم تعازيه للدول العربية والأجنبية الأخرى التي فقدت رعاياها جراء هذا الحادث.

