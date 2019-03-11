ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

أبو الغيط يعزي رئيس وزراء إثيوبيا في ضحايا الطائرة: خالص المواساة

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:22 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
نادر غازي
بعث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية برقية تعزية إلي أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، في ضحايا حادث طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية الذي وقع أمس.

وصرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، أن أبو الغيط أعرب عن تعازيه وخالص المواساة لحكومة وشعب إثيوبيا، وأسر الضحايا وتضامنه معهم في هذا المصاب الأليم، كما قدم تعازيه للدول العربية والأجنبية الأخرى التي فقدت رعاياها جراء هذا الحادث.

ترشيحاتنا

التعليم توضح حقيقة سحب التابلت من الطلاب العام المقبل نظرًا لسوء استخدامه

محمود تبرع بأكثر من 60% من كبده لصديقه.. عبدالله: أي يوم هعيشه بعد النهاردة بفضلك يا صاحبي

محمد رمضان يعلن عن موعد أول حفل غنائي له

طعنته في رجولته.. تاجر يذبح عروسته الشابة بعد أيام من الزفاف بالمنوفية

محمد عواد يوجه رسالة شكر لـ أحمد ناجي ونادي طلائع الجيش

بث مباشر.. بيان القيادة العامة للقوات المسلحة

شعب مالوش كتالوج.. أبرزهم التوت والخل..حيل يلجأ إليها الموظفون لإبطال مفعول تحليل المخدرات

سيناريوهات تأهل الأهلى والزمالك إلى نهائيات إفريقيا..الإقصاء يطارد القطبين

الأهلي: لن نلعب القمة حال تأجيل لقاء الزمالك مع المقاولون عن 20 مارس

السنغالي نداي حكما لمباراة الزمالك المصيرية أمام حسين داي الجزائري

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

حكاية 5 فتيات وقعن فى فخ الدعارة باسم الزواج العرفى.. شيرين كل شهر فى حضن راجل وشيماء والدها أجبرها على ممارسة الجنس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

خطيب جينفير لوبيز يزين سريرها بالورود ..صور

القوات المسلحة: مقتل 46 إرهابيا وتفجير 204 عبوات ناسفة بشمال سيناء .. صور

فيديو

شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل
نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو
نادر سعد: الحكومة ستركز على تحسين الصحة والتعليم والسكة الحديد..فيديو
شاهد.. صندوق التنمية المحلية يمول 447 مشروعا بـ 15 مليون جنيه
الإسكان توضح تفاصيل طرح 480 وحدة متميزة بدمياط الجديدة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟