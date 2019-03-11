اجتماع تنفيذي لمشروع الصرف الصحي لقرى شبراويش بالدقهلية

أقيم اليوم الإثنين الاجتماع الافتتاحي لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بتجمع قروي شبراويش التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية والذي يضم قرى (شيوة الغربية - المندرة - البساتين - شبراويش - كفر المندرة - السلامية) بمركز أجا، ضمن مشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية والقائم على النتائج SRSSP.



حضر الاجتماع كل من المهندس خالد حسين نصر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، المهندس المعتز بالله بركات مدير إدارة التعاون الدولي، المهندس علاء الدين سعد الاستشاري الدولي لإدارة البرنامج Pmcf، المهندس نبيل عباس استشاري دعم التنفيذ ISC، وممثلي الشركة المنفذة (شركة النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو")، وهم كل من المهندس أحمد كامل رئيس قطاع التنفيذ، المهندس محمد عبد الفتاح رئيس قطاع التخطيط بالشركة، إلى جانب عدد من قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.



فيما تناول الاجتماع استعراض تفاصيل المشروع ومدة تنفيذه، وعدد السكان المخدومين، والمقدرين بحوالي 37533 مواطنا بتجمع قروي شبراويش، وأهم التحديات التي من الممكن أن تواجه المشروع أثناء تنفيذ المشروع.



فيما أكد المهندس خالد نصر أنه كان قد تم البدء في تنفيذ مشروعات للصرف الصحي بمحافظة الدقهلية بقرض من البنك الدولي قدره 550 مليون دولار كمرحلة أولي تخدم 155 قرية من القرى التى تلوث فرع رشيد وترعة السلام بمحافظات الدقهلية والشرقية والبحيرة، ويعد هذا المشروع جزءا من البرنامج القومي للصرف الصحي بالمناطق الريفية.



وأضاف أن المشروع يستهدف توفير خدمات الصرف الصحي لحوالى 833 ألف نسمة بالقرى التى تعاني من درجات عالية من التلوث وفى المناطق النائية بمنطقة تنفيذ البرنامج فى المحافظات الثلاثة المشاركة وذلك من خلال قيام شركات مياه الشرب والصرف الصحى المعنية بإنشاء حوالى 167 ألف وصلة منزلية الى شبكات الصرف الصحي المرتبطة بمحطات معالجة مياه الصرف الصحى أو أى نظام آخر فعال من أنظمة معالجة الصرف الصحى.



وأشار إلى أن المشروع يتضمن محورا آخر رئيسيا وهو تحسين الأداء لمقدمي الخدمة ويشمل محاور تعاقدية ومؤسسية ومشاركة مجتمعية ويدعم استراتيجية لدعم الفقراء عن طريق تخفيف الأعباء المالية علي الفقراء والأسر المستفيدة.



أوضح المهندس المعتز بالله بركات أن نصيب محافظة الدقهلية فى المشروع يعد الأكبر من عدد القرى حيث يستهدف توفير خدمة الصرف الصحى المعالج لعدد 94 قرية بمختلف مراكز المحافظة مع وجود مشاركة مجتمعية بتوفير الأراضي التي تقام عليها المشروعات، وقد تم توفير جميع الأراضي المطلوبة لتنفيذ محطات الرفع ومحطات المعالجة بمشاركة مجتمعية فعالة والتواصل المستمر بين القائمين على تنفيذ المشروع والمجتمع بالقرى المستهدف تنفيذ المشروع بها من خلال إنشاء آليات وقنوات تواصل متعددة بين الشركة والمجتمع.