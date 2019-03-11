شاهد.. كيفية الاستغلال الأمثل للوقت وتنمية المهارات

قال الدكتور عمر قطب، المدرب والمحاضر في مجال الإدارة والتطوير، إن وقت الفراغ لا يقل أهمية عن وقت العمل، وجاءت تسميته بهذا الاسم نظرًا لأننا اعطينا الأولوية للعمل، لافتًا إلى أنه يرفض مصطلح "وقت الفراغ".



وأضاف قطب، خلال لقائه مع الإعلامية ولاء غانم، وعمر الاطرقجي، ببرنامج يوم جديد المذاع على قناة الغد، أن حياة كل إنسان تنقسم إلى ثلاثة أجزاء الأولى منهم للعمل والثاني للعلاقات الاسرية والعائلية، أما الجزء الثالث فهو لتطوير الجانب الشخصي، لافتًا إلى أنه لابد من الاهتمام بالجانب الترفيهي والابتعاد عن كل أشكال الضغوط.



وأشار المدرب والمحاضر في مجال الإدارة والتطوير، إلى أن هناك جزءا بالمخ مسئول عن ترتيب الإنسان وتقسيمه، مشيرًا إلى أنه لا يجب اختزال العطلات والإجازات في النوم فقط.