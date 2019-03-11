الخشت: توفير 10 حضانات بـ أبو الريش لخدمة حالات الصفراء الخطرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إضافة ١٢ حضانه للمبتسرين داخل وحدة حديثي الولادة بمستشفي أبو الريش المنيرة الجديدة على أعلى مستوى ووفقا للمعايير الدولية.



وأوضح الخشت علي هامش افتتاح وحدة حديثي الولادة بمستشفي أبو الريش المنيرة أنه لا يمكن القضاء على قوائم الانتظار لأن الطاقة الاستيعابية للقسم لا تتحمل هذا الكم من المرضي ولكن إدارة المستشفي تسعي الي تحسين خدماتها.



وأضاف أنه تم تحديث باقي الوحدات ليعمل القسم بقوة ٥٢ محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعى، منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئى وتغيير الدم.