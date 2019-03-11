لجنة لتحديد موقع الفندق العائم على نيل المنصورة

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية تشكيل لجنة من المسئولين في حي غرب المنصورة ومرور الدقهلية وهيئة حماية النيل ووزارة الموارد المائية والري وإدارة التنمية البشرية بالمحافظة وذلك لتحديد الموقع المناسب لاقامة الفندق العائم الذي تم الاتفاق على تشغيله في مدينة المنصورة بهدف زيادة الطاقة الفندقية في المدينة ولمواجهة الإقبال الكبير على فنادقها الحالية.



وطلب شاروبيم من أعضاء اللجنة دراسة كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق أمن وسلامة الفندق والمقيمين به.



وأكد محافظ الدقهلية ضرورة الإسراع في الإجراءات التنفيذية حتى يمكن البدء في تشغيل الفندق بسرعة وذلك من خلال المواجهة الحاسمة لكل أشكال البيروقراطية وتباطؤ الموظفين في إنهاء أي إجراءات وفقا للقانون.



يذكر أن الفندق العائم 60 غرفة وجناحا ويسع لمائة نزيل وبه مطعم وقاعة للحفلات ويتكون من ثلاثة طوابق.