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محافظات

محافظ الدقهلية يعفي مسجد المنطقة الصناعية من المياه وينذر المصانع

الإثنين 11/مارس/2019 - 07:33 م
صدى البلد
همت الحسينى
عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اجتماعا اليوم لمجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة حضره المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد بحث خلالها الموقف التنفيذي لمشروعات المنطقة الصناعية وكذلك الموقف المالي.

وافق المحافظ علي تقرير جهاز شئون البيئة الذي قام بالتفتيش بيئيا على الصرف الصناعي لنحو 51 منشأة صناعية وتم مخاطبة مجلس مدينة جمصة لاتخاذ القرارات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة وعددها 14 منشأة، ورفض المحافظ أن يتم قطع المياه عن المصانع المخالفة فور إثبات المخالفة.

طلب المحافظ إعطائها إنذارا وطلب توفيق أوضاعها واذا لم تلتزم يتم اتخاذ قرار بالإغلاق حتى لا تتعطل الاستثمارات الموجودة ويتم الاستغناء عن العمالة وقال "علينا أن نراعي ظروف هؤلاء المخالفين ودراسة أسباب ارتكابهم للمخالفات".

أكد المهندس خالد نصر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن هناك تقاعسا من قبل بعض المستثمرين في سداد مديونياتهم التي وصلت إلى 8 ملايين جنيه كما طلب محافظ الدقهلية إنذارهم مع تبسيط إجراءات السداد وتقسيط المديونيات لمدة عام مع سداد جزء من المديونيات.

كما قرر المحافظ إعفاء المسجد من دفع استهلاك المياه ،وطلب من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية إعادة النظر في المديونيات المستحقة على جهاز المنطقة الصناعية بجمصة.

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