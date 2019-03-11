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محافظات

محافظ الشرقية يشهد قرعة اختيار الفائزين من العاملين بعمرة مجانية

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:22 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين من العاملين بالجهاز الإداري برحلات عمرة مجانية ومخفضة ، بحضور اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمتقدمين وذلك بقاعة قصر ثقافة مدينة الزقازيق.

حيث أكد محافظ الشرقية أنه أجريت القرعة العلنية بمنتهى الحيادية والشفافية والنزاهة على مرأى ومسمع من جميع الحضور والبالغ عددهم 684 متقدم لاختيار 30 منهم لأداء فريضة العمرة  لهذا العام ومقسمة إلى عدد 20 عمرة مجانية موزعة كالآتى ( 5 عمال وسائقين – 10 موظفين – 5 من رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية والقرويه ومديري الإدارات ، فضلًا عن 10 عمرات أخرى بتخفيض 50% وذلك تقديرًا للجهد الذى يبذله العاملون بدواوين المحافظة وتحفيزًا لهم لبذل المزيد من الجهد فى عملهم .

وهنأ المحافظ الفائزين مقدرًا ومثمنًا مجهودات جميع العاملين في الدواوين الحكوميه التابعه لمحافظه الشرقيه وقال : أنه لن يتواني لحظه في تقديم أوجه الدعم المادي والمعنوي والتقدير لهم من اجل النهوض والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء محافظة الشرقية ، متمنيًا للفائزين عمره مقبولة وعودًا حميدًا لأرض الوطن .

وطالب محافظ الشرقية الفائزين بالدعاء لمصر عند بيت الله الحرام أن يمن عليها بنعمة الأمن والأمان والإستقرار.

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