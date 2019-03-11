يوسف أوباما عن استبعاده من قائمة معسكر المنتخب: سأتحدى نفسي

كشف يوسف “أوباما” لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لزملائه بالفريق الأبيض خلال الأيام الماضية، عن رأيه بخصوص استبعاده من معسكر منتخب مصر الذي من المقرر أن ينطلق شهر مارس الجاري، مؤكدا دخوله في تحدٍ مع نفسه خلال الفترة الحالية، ليكون واحدا من المختارين بقائمة الفراعنة النهائية، التي تخوض بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.





وتستعد مصر لاستضافة بطولة إفريقيا شهر يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.





وشدد “أوباما” لزملائه على أنه سيبذل كل ما في وسعه خلال المباريات المقبلة، من أجل الحصول على فرصته، معربًا عن تفاؤله بالانضمام لصفوف المنتخب الوطني في البطولة المرتقبة.



