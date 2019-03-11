ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

غدا.. انطلاق المعرض السعودي الدولي الأول للطيران بالرياض

الإثنين 11/مارس/2019 - 10:19 م
انطلاق المعرض السعودي
انطلاق المعرض السعودي الدولي الأول للطيران بالرياض
نادر غازي
ينطلق غدًا في الرياض، "المعرض السعودي الدولي الأول للطيران"، الذي ينظمه نادي الطيران السعودي بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني، في حدث هو الأول من نوعه في ساحة الطيران بالمملكة العربية السعودية.

ويقام المعرض بمقر نادي الطيران في الثمامة، على مساحة 100 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من ثمانين طائرة متنوعة، ويشمل صالات عرض تتسع لـ500 جناح محلي ودولي، تعرض فيها مجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الطيران.

وقد وصل عدد المشاركين أكثر من عشرة آلاف شخص، يمثلون أكثر من مئتين جهة دولية ومحلية من مختلف انحاء العالم.

ويركّز المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على 4 محاور أساسية في مجال الطيران وهي، الطيران التجاري، والطيران الخاص والعامّ، والبنى التحتية للمطارات والموردين، وقطاع الدفاع والفضاء.

ومن المتوقع أن يجذب المعرض مشاركين من مختلف مجالات صناعة الطيران، سواءً من الشخصيات الفاعلة والهيئات المشرّعة، أو من شركات تصنيع الطائرات والمشغلين وشركات المناولة الأرضية والمعدات، أو شركات خدمات الصيانة والتدريب، وخبراء الدفاع والفضاء.

وسيكون المعرض منصّة مهمة لعرض المنتجات والخدمات، وطرح فرص أعمال جديدة وفتح قنوات اتصال تجمع أصحاب القرار، والمهتمين في جميع قطاعات الطيران، وسوف يقام على هامش المعرض ورش عمل وندوات تشارك بها مؤسسات وأسماء مهمة في مجال الطيران.

ويأتي إقامة المعرض السعودي الدولي الأول للطيران في إطار النقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في المملكة، خاصة وأن سوق الطيران السعودي يُعَدُ واحد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأكثرها قيمة.

ترشيحاتنا

تامر أمين يكشف عن طلب الطفل آدم قبل صعوده على المسرح أمام السيسي.. فيديو

كمال درويش والعامرى فاروق يشاركان في عزاء والدة خالد لطيف

وائل جمعة يوجه رسالة دعم لـ نجم الأهلي عقب إصابته

5 شروط نارية لـ زيدان قبل العودة لتدريب ريال مدريد

نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو

وزير التموين: هؤلاء يعارضون إجراءات إعادة هيكلة الدعم.. فيديو

حريق بأحد ملاعب كأس العالم في قطر .. فيديو

أول تعليق من فرنسا على عدم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات

في أول تعليق له .. زين الدين زيدان: حان الوقت لتغيير بعض الأمور

رسميا.. الزمالك يشكو لاعب الأهلي السابق

شاهد فرحة المصريين بعد تولى كامل الوزير وزارة النقل.. فيديو

اشتباكات وخناقة شوارع مع جولدي تقتل فرحة البنك الأهلي بالصعود للترقي.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أناقة وبهجة بالألوان.. شاهد شياكة أفراد العائلة الملكية اليوم

نتائج منافسات نصف نهائي دوري مراكز الشباب بالمحافظات .. مستندات

كامل الوزير في أول يوم عمل.. صور

بعد أدائه اليمين الدستورية.. وزير النقل يضع خريطة الارتقاء بالسكة الحديد

هزمت السرطان وعاشقة للحلوى والسوشي.. كانيه تاناكا.. أكبر معمرة على الأرض

فيديو

افتح يا سمسم .. كليب جديد لـ سيف مجدي وسيف موسى
فيديوجراف| فتوة الغلابة في ثورة 1919‎ بطل أهمله التاريخ
مؤسس مشروع فريزيانا: هدفنا مساعدة السيدات والفتيات لتسويق منتجاتهم.. فيديو
سفير اليابان بالقاهرة: نتطلع لمشاركة السيسي في قمة الـ 20.. فيديو
مكافحة الفيروسات الكبدية: قوافل 100 مليون صحة تستهدف الوصول لكل الناس ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟