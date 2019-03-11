غدا.. انطلاق المعرض السعودي الدولي الأول للطيران بالرياض

ينطلق غدًا في الرياض، "المعرض السعودي الدولي الأول للطيران"، الذي ينظمه نادي الطيران السعودي بشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للطيران المدني، في حدث هو الأول من نوعه في ساحة الطيران بالمملكة العربية السعودية.



ويقام المعرض بمقر نادي الطيران في الثمامة، على مساحة 100 ألف متر مربع، ويستوعب أكثر من ثمانين طائرة متنوعة، ويشمل صالات عرض تتسع لـ500 جناح محلي ودولي، تعرض فيها مجموعة متكاملة من خدمات ومنتجات الطيران.



وقد وصل عدد المشاركين أكثر من عشرة آلاف شخص، يمثلون أكثر من مئتين جهة دولية ومحلية من مختلف انحاء العالم.



ويركّز المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام على 4 محاور أساسية في مجال الطيران وهي، الطيران التجاري، والطيران الخاص والعامّ، والبنى التحتية للمطارات والموردين، وقطاع الدفاع والفضاء.



ومن المتوقع أن يجذب المعرض مشاركين من مختلف مجالات صناعة الطيران، سواءً من الشخصيات الفاعلة والهيئات المشرّعة، أو من شركات تصنيع الطائرات والمشغلين وشركات المناولة الأرضية والمعدات، أو شركات خدمات الصيانة والتدريب، وخبراء الدفاع والفضاء.



وسيكون المعرض منصّة مهمة لعرض المنتجات والخدمات، وطرح فرص أعمال جديدة وفتح قنوات اتصال تجمع أصحاب القرار، والمهتمين في جميع قطاعات الطيران، وسوف يقام على هامش المعرض ورش عمل وندوات تشارك بها مؤسسات وأسماء مهمة في مجال الطيران.



ويأتي إقامة المعرض السعودي الدولي الأول للطيران في إطار النقلة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطيران في المملكة، خاصة وأن سوق الطيران السعودي يُعَدُ واحد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وأكثرها قيمة.