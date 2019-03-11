حميد أحداد يقدم اعتذارا لمجلس الزمالك لهذا السبب



ويستعد الزمالك للقاء نصر حسين داي الجزائري المقبلة المقرر لها يوم الأحد المقبل.

كشف المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لزملائه أنه سوف يتقدم بالاعتذار لمجلس نادي الزمالك بعد قيامه بالوقوف علي الكرة بالأمس في مباراة جورماهيا.وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قرر توقيع عقوبة على حميد أحداد المهاجم المغربي بعد وقوفه على الكرة في مباراة جورماهيا الكيني الأخيرة في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.وشدد رئيس النادي في تصريحاته على أنه سيتم خصم 300 ألف جنيه من اللاعب بعد وقوفه على الكرة في اللقاء.