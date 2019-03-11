مجلس الوزراء ينفي 12 شائعة في 5 أيام.. لن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد.. لا يوجد حذف لـ 4 سلع تموينية خلال مارس.. وتنفى تهريب 32% من آثار مصر للخارج

لن يتم إلغاء نظام التعليم الجديد

تنفي تهريب 32% من آثار مصر للخارج

لا استبعاد مستحقي الدعم من منظومة نقاط الخبز

تنفي حذف 4 سلع تموينية خلال شهر مارس









الحكومة:أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بيانا لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.يأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من 6 حتى 11 مارس 2019‏.نفى المركز ما تردد حول استبعاد مستحقى الدعم من منظومة نقاط الخبز ، كما نفي حذف أربع سلع تموينية ضمن المقررات التموينية خلال شهر مارس الجارى ، ونفى ما أثير حول توقف موقع "دعم مصر" بوزارة التموين المخصص لتلقي تظلمات المستبعدين من الدعم التمويني، كما نفي وقف الدعم عن أسر السجناء.ونفي المركز ماتردد حول وفاة أحد التلاميذ بعد تناوله تطعيمات السمنة والأنيميا والتقزم ، كما نفى ما أثير حول تداول حلوى مخدرة بالمدارس ونفى المركز أيضا ما تردد حول إغلاق مستشفيي بورسعيد العام والإسماعيلية بشكل كامل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة.كما نفي المركز الاعلامي ما تردد حول إلغاء نظام التعليم الجديد العام القادم ، كما نفى ما أثير حول سحب التابلت من الطلاب العام القادم نظرًا لسوء استخدامه ونفي ما تردد حول السجن 7 سنوات كعقوبة للغش بالامتحانات ضمن النظام التعليمي الجديد ونفى المركز ما تداول حول تهريب 32% من آثار مصر وبيعها بالخارج ونفي تشويه الآثار باستخدام شنيور في ترميم معبد "دندرة" بالأقصر.