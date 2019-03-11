سيلفيا نبيل تنتقد عدم حضور ممثلي التنظيم والإدارة لاجتماع موازنة البرلمان

ناقشت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، ما تم طرحه خلال الاجتماع السابق عن الدور الذي يقوم به ٥ آلاف موظف في هيئة تعليم الكبار.



وسجلت النائبة سيلفيا نبيل فى بداية الاجتماع، تحفظها على عدم حضور ممثلي جهاز التنظيم والإدارة للاجتماع، قائلة: "إن المجلس سيخاطب الجهاز بخطاب رسمي، لأن عدم حضورهم للرد خطأ فادح".



من جانبه قال الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إنه ليس لديه إحصاءات حول الأميين وأسمائهم وعناوينهم، مشيرا إلى أن الهيئة ساهمت في محو أمية ٦ ملايين في السنوات العشر الأخيرة.



وأضاف عمري أن الهيئات التي من المفترض أن تتعاون مع الهيئة غير متعاونة نهائيا، منوها بأن مشكلة الأمية في مصر هي مشكلة تشريعية في المقام الأول، ونحتاج إلى تشريع ملزم لتلك الجهات، فلدينا ٥٠ ألف جمعية خيرية إذا ألزمنا كل جمعية بمحو أمية ٢٠٠ أمي بالتعاون مع الهيئة سنمحو أمية ١٠ ملايين كل عام، وذلك إلى جانب إشراك طلاب الجامعة في العملية.



وقال ممثلو هيئة محو الأمية إن التنظيم والإدارة طلب بيان بالعاملين بعقود موسمية منذ ٢٠١٢ وحتى ٢٠١٦، وقالت النائبة سيلفيا نبيل أن اللجنة ستبحث ما عرض عليها وسوف تكتب قرارها في تقريرها.



كما ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة النقل بشأن التحويلات الخاصة بالمرافق بعد قرار رئيس الجمهورية في أبريل ٢٠١٧، وأين ذهبت باقي المخصصات المالية للمرافق هذا العام.



وقدم ياسر العوضي رئيس الإدارة المركزية لإنشاءات الأنفاق، بيان تفصيلي عن تكلفة المرافق في ٢٠١٧ إلى اللجنة، لافتا إلى أنهم استكملوا العقود المبرمة قبل القرار، وتم وقف تحويلات المرافق في أي عقود تلت القرار، لأن القرار ألزم الهيئات الخاصة بها، لافتا إلى أن تحويلات المرافق بلغت ٢٤ مليون و٦٠٠ ألف في موازنة ١٧/١٨.



وأوصت اللجنة وزارتي المالية والتخطيط بإدراج الاعتمادات الخاصة بالمرافق طبقا لقرار رئيس الجمهورية إلى الجهات المعنية.