مواطن سعودي بين ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة

كشفت سفارة المملكة العربية السعودية في اثيوبيا إن مواطنا سعوديا قد لقي حتفه ضمن ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة والتي سقطت وسط العاصمة اديس أبابا أمس الأحد بعد دقائق من إقلاعها وعلى متنها مواطنون من 35 دولة



ووفقا لما اذاعته قناة الإخبارية السعودية اليوم الاثنين، أكد السفير السعودي في أديس أبابا، عبد الله العرجاني، أن سفارة المملكة تواصلت مع السلطات الإثيوبية وسلطات المطار التي اقلعت منه الرحلة المنكوبة؛ لإنهاء الإجراءات بشأن استلام جثة المواطن السعودي الوحيد، الذي كان على متن طائرة الـ "بوبينج 737 ماكس 8"، ولقي مصرعه إثر تحطمها.



وقال السفير السعودي ، في اتصال هاتفي مع قناة «الإخبارية» السعودية، اليوم إن «السفارة تواصلت مع السلطات الاثيوبية وسلطات المطار في اديس ابابا؛ للوقوف على التفاصيل والإجراءات للتعرف على جثمان الضحية السعودي واستلامه».



وأضاف العرجاني أن أقارب الفقيد موجودين في السفارة، لمعرفة الإجراءات الخاصة بتسلم الجثمان، ولفت إلى أن السلطات الإثيوبية تجري تحقيقات حول الواقعة لكشف ملابساتها، ومن المنتظر تسلم جثة المتوفي السعودي.



