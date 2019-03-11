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ديني

دينية النواب تشيد بالتعاون غيرالمسبوق بين الأوقاف والآثار

الإثنين 11/مارس/2019 - 03:25 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أشادت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر في اجتماعها اليوم الاثنين 11 / 3 / 2019م بالتعاون غير المسبوق بين وزارتي الأوقاف والآثار ، وبروح الفريق التي يعمل بها كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ووزير الآثار الدكتور خالد العناني ، وتعاونهما مع لجنة الشئون الدينية برئاسة الدكتور أسامة العبد ، مما انعكس إيجابًا على عمارة المساجد بفاعلية غير مسبوقة ، سواء في عمارة المساجد بصفة عامة ، أم في صيانة المساجد الأثرية بصفة خاصة ، وذلك في ضوء المبالغ المتاحة سواء من الموازنة ، أو من الموارد الذاتية بوزارة الأوقاف ، أو الجهود الذاتية تحت الإشراف المشترك لوزارتي الأوقاف والآثار ، كما وجه الوزيران الشكر للجنة على دعمهما لعملهما فى عمارة المساجد وصيانتها.

وقال وزير الأوقاف إنه لا يجوز قانونا هدم المساجد الأثرية لأنها ثروة قومية، مؤكدا أن هدمها جريمة ضد القانون.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اليوم، للتعرف على خطة وزارتى الأوقاف والآثار لتطوير المساجد الأثارية، أن هدم المسجد الأثرى جريمة ضد القانون، ولا أحد يجرؤ على اتخاذ هذا القرار، ولا يجوز التصرف فى المسجد الأثرى، قائلا: "عشان نغير مروحة لازم بوجود لجنة مشتركة من الأوقاف والآثار".

ووجه وزير الأوقاف، الشكر للجنة الشئون الدينية والنواب على جهود اللجنة ودعمها للوزارة الذي يعتبره دعم لانطلاقتهم فى تحقيق الأهداف، قائلا: "ندرك جيدا أن هذه اللجنة اسمها الشئون الدينية والأوقاف وليست الشئون الإسلامية والأوقاف، وكما هى معنية بالمساجد فهى معنية بالكنائس، والاهتمام بالكنائس لا يقل عن الاهتمام بالمساجد، ولكن هناك لجنة مشكلة من قبل مجلس الوزراء لتقنين الكنائس وتبذل جهود غير مسبوقة، ولعل افتتاح الرئيس لمسجد الفتاح العليم والكارتدارئية فى العاصمة الإدارية فى يوم واحد أكبر رسالة على أننا لا نفرق بين دور العبادة مسجد أو كنيسة".

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