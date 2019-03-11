مسئول يابانى: موقع مصر يؤهلها لتكون نقطة انطلاق ومركزا صناعيا في أفريقيا

قال ساتوشى أوزاوا، رئيس الجانب اليابانى، بمجلس الأعمال المصرى اليابانى، المستشار التنفيذي الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، إن موقع مصر الجغرافى يؤهلها أن تكون نقطة انطلاق ومركز صناعى فى أفريقيا، مشيرا إلى أن عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر 50 ولكن هذا العدد بالنسبة لإمكانات الاقتصاد المصرى يمكن زيادته.



وأكد رئيس الجانب اليابانى، بمجلس الأعمال المصرى اليابانى أن سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، تحوز على تقديرات داخلية وخارجية من خلال تمكن مصر بخفض دعم الوقود والسلع، وكذلك استقرار سعر الصرف، وتوفير عملات أجنبية والحفاظ على الاستقرار الأمنى، وهو ما تطلبه الشركات المستثمرة.



وأضاف خلال اجتماعات مجلس الأعمال المشترك، بحضور وزراء الكهرباء والاستثمار والآثار والصناعة، أن تقديرات صندوق النقد للاقتصاد المصرى موضع اهتمام، خاصة بعد إعلان الصندوق توقعه ارتفاع النمو فى مصر، وتراجع معدلات التضخم والدين العام.



وأشار ساتوشى أوزاوا، إلى أن بلاده تدعم مصر من خلال توسعها فى تقديم منح لا ترد، وكذلك استقبال متدربين من مصر، وإرسال مندوبين لنا، وكلها وسائل مقدمة من اليابان لدعم القاهرة باعتبارها دولة كبرى، وتعد مفتاح استقرار منطقة الشرق الأوسط.



وأعلن استعداد مجلس الأعمال المصرى اليابانى لتقديم كافة الدعم والمعلومات كمساهمة منه لتوسع الاستثمارات اليابانية في مصر.