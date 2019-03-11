في الانتخابات التكميلية بأشمون.. غاب الناخبون وحضر المرشحون وأنصارهم



وحضر أنصار المرشحين أمام اللجان بينما غاب الناخبون أمام اللجان الانتخابية للإقبال علي التصويت حيث أعلنت اللجنة العليا للانتخابات أن نسبة التصويت لم تتعد 8 %، مؤكدين أنه ستنتهي المرحلة الاولى الاعادة بين مرشحين حيث إن نسبة الإقبال ضعيفة جدا.





ويبلغ عدد الناخبين نحو 488 ألفا و955 مواطنا ممن لهم حق التصويت في الانتخابات بمركز ومدينة أشمون في 185 لجنة انتخابية في 95 مقرا انتخابيا.



ويتنافس نحو 18 مرشحا جميعهم مستقلين عدا مرشح واحد حزبي.



والمرشحون هم: "أحمد محمد الخشن مرشح حزب مستقبل وطن وحصل على رمز القلم، باسم عبد الله سليمان مرشح مستقل وحصل على رمز الكف، عاطف جمعة إبراهيم العمري مستقل وحصل على رمز الأسد، أحمد السيد سلامة مستقل رمز الشمعة، أحمد علي خفرع مستقل رمز المدفع، السيد فوزي السيد أحمد مستقل رمز الساعة، فريد عبد الخالق العياط مستقل رمز الفراشة، وحاتم مجلع ميتوشلح مستقل رمز الحصان".



و"شريف رمضان الحنفي مستقل رمز السفينة، عبدالعزيز إبراهيم الجنزوري مستقل رمز النجفة، ومحمد فتحي خلاف مستقل رمز التليفون المحمول، وأسامة حمدي محمد حافظ مستقل رمز التمساح، وسمير سلامة إبراهيم مستقل رمز الصقر، وحامد محمد برهومة مستقل رمز كشاف الإضاءة، ومحمود فرج القاضي مستقل رمز عباد الشمس، أشرف محمد الرفاعي مستقل رمز التلفزيون، محمد محجوب قابيل مستقل، وإبراهيم عبد السيد موسى مستقل رمز عنقود العنب".

شهد ثاني يوم بالانتخابات التكميلية بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، إقبالا ضعيفا مع قرب إغلاق باب التصويت وبدء أعمال فرز الأصوات.