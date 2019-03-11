5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول المأكولات البحرية

المأكولات البحرية طعام شهي محبب للكبار والصغار أيضًا، وغني بالمغذيات وتعتبر مصدرا جيدا للبروتين والفيتامينات والمعادن وغنية بالأحماض الدهنية أوميجا 3 وتساهم في الحد من الكثير من الأمراض.



ووفقًا لموقع healthfitnessrevolution، هناك فوائد لا تتوقعها للمأكولات البحرية، منها:



1- توفر كافة العناصر الغذائية، فهي معروفة بأنها مصدر طبيعي للفيتامينات والمعادن مثقل فيتامينات ب ود كما أنها تؤثر على إنتاج الطاقة، والتمثيل الغذائي، والتركيز، وحتى الجمال، كذلك بعض أنواع الأسماك، مثل سمك السلمون غنية بفيتامين A، والتي تساعد على حماية الرؤية وتعزيز قدرات الجهاز المناعي والتناسلي، كذلك الجلد الدهني لسمك السلمون وسمك التونا وغيره الغني بفيتامين د الذي يعزز النمو الصحي للعظام، وامتصاص الكالسيوم، ويعزز كفاءة نظام المناعة وكذلك نمو الخلايا.



2- تعزز صحة القلب، فإن أكبر فوائدها الصحية تكمن في مصدرها الغني لأحماض أوميجا 3 الدهنية، فهي معروفة بشكل خاص لفوائدها في صحة القلب وتقلل إلى حد كبير من خطر حدوث نوبات قلبية والأوعية الدموية، وتحد من عدم انتظام ضربات القلب، والسكتات الدماغية، والنوبات القلبية.



3- جيدة للمفاصل، حيث ثبت أن تناول المأكولات البحرية بشكل منتظم منتظم يساعد على تخفيف أعراض التهاب المفاصل، وقد أظهرت الأبحاث أن الأحماض الدهنية أوميجا 3 يمكن أن تخفف من المفاصل الرقيقة وتقلل من التهاب المفاصل الروماتويدي.



4- تحافظ على البصر، حيث تشير دراسة أجريت عام 2014 ونشرت في مجلة أبحاث العيون والعلوم البصرية إلى أن أولئك الذين يستهلكون أحماض أوميغا 3 الموجودة في الأطعمة البحرية أقل عرضة للمعاناة من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو مرض يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرؤية، فيمكن للأسماك والمحار أيضا تعزيز رؤيتك الليلية، كما يمكن أن يساعد تناول السمك الغني بالنفط بانتظام على إبقاء العيون مشرقة وصحية.



5- مفيدة للجلد، فإن تناول المأكولات البحرية يساعد على الحفاظ على الرطوبة في الجلد حيث يتأثر تألق بشرتك الطبيعي بشكل أكبر فيما تتناوله، كما أن أحماض أوميغا 3 الدهنية في المأكولات البحرية تحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية من الشمس، وقد توصلت الأبحاث الحديثة إلى نتائج محدودة تشير إلى أن زيت السمك يمكن أن يساعد في الحد من انتشار حب الشباب.