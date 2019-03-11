الجهاز الفني للزمالك يحذر حميد أحداد من تكرار الوقوف على الكرة

حرص البعض من أفراد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك على التحدث مع المغربي حميد أحداد، عقب توقيع عقوبة عليه من قبل مجلس إدارة النادي الأبيض، بقيمة 300 ألف جنيه بسبب قيامه بالوقوف على الكرة أثناء مواجهة جورماهيا أمس الأحد.



كان الزمالك نجح في الفوز على بطل كينيا برباعية نظيفة، في مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليرد اعتباره بعد أن حقق الأخير فوزًا على الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الجولة الأولى.



ووجه الجهاز الفني للزمالك نصيحة للاعب المغربي، بعدم الاستهتار بالمنافس بعد لقطة الوقوف على الكرة، وطالبوه بالتركيز خلال الفترة المقبلة، خاصة أن فرصته أصبحت قوية في الاستمرار أساسيًا.



ويستعد الزمالك لمواجهة قوية ومهمة يوم الأحد المقبل أمام نصر حسين داي بالجزائر، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.