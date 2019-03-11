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برلمان

حزب المحافظين يتدخل لحل أزمة 276 عاملا بمواقف الأقاليم

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:09 م
حزب المحافظين
حزب المحافظين
معتز الخصوصي
تنظم لجنة العمال المركزية لحزب المحافظين، اجتماعا موسعا مع عمال مواقف الأقاليم بحضور عددا من النواب، اليوم الاثنين فى تمام الساعة الخامسة مساءا بمقر مركزية المحافظين بوسط البلد ميدان طلعت حرب أعلى جروبى.

وقال شعبان خليفة، رئيس لجنة العمال المركزية بالحزب، إن عمال مواقف الأقاليم حريصون على اتخاذ طريق التفاوض السلمى وعدم اللجوء إلى الاحتجاجات حفاظا على استقرار المجتمع، مستكملا، أن العاملون بمواقف سيارات أجرة الأقاليم بمحافظة القاهرة عددهم 276 موظفا وعاملا، يحمل عددا منهم المؤهلات العليا والباقى من المؤهلات المتوسطة أو أقل.

وأشار خليفة فى بيان صحفى له إلى أن هؤلاء يعملون وفق عقود عمل غير محددة المدة، وهذه العقود يمثل صاحب العمل فيها محافظ القاهرة التى تتبعها مواقف ( عبود ، والسلام ، والمرج ، وحلوان )، وموقع على العقود أحد كبار الموظفين التابعين للمحافظ وهو المشرف على إدارة المواقف.

وتابع، أن اللجنة النقابية للعاملين بالمواقف فوجئت بصدور (قرار شفهى) نقله لهم مدير عام سيارات أجرة الأقاليم بتسريحهم من المواقف، وذلك لانتقال إدارة المواقف فى أول مارس 2019 إلى الشركة الوطنية لإنشاء وإدارة وتنمية الطرق التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وعليهم التوجه لمحافظة القاهرة لتوزيعهم على الإدارات المحلية التابعة لها.

واستكمل، "بعدها عقد لقاء مع أحد كبار مستشارى محافظ القاهرة والعاملين بموقف عبود أبلغهم فيه أنه سيتم عمل عقود جديدة مؤقتة لهم لمدة سنة، فى بعض الأعمال التى تختلف وأعمالهم الحالية وبمرتبات أخرى غير مرتباتهم الحالية".

وأردف، "ولما كانت عقود عمل العاملين بالمواقف غير محددة المدة ومن ثم لا يجوز قانونا تحويل هذه العقود إلى عقود محددة المدة، ولما كان ذلك يمثل إخلالا بمصالح أسرهم وانتقاصا من حقوقهم المستقرة ، وخروجا عن عقود عملهم ، فإنهم توجهوا لمكتب العمل، ولوزارة القوى العاملة لإجراء مفاوضات جماعية كطريق سلمى لحل الأزمة".

وأردف "خليفة"، "وبالفعل تفضلت الإدارة المركزية للمفاوضة الجماعية ورعاية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة بترتيب جلستين للمفاوضة كانت الأولى فى يوم الأحد 24 / 2 / 2019 ، والثانية يوم الثلاثاء 26 / 2 / 2019، وفى الجلسة الأولى حضر ممثل عن إدارة المواقف وتخلف – للأسف – عن حضور الجلسة الثانية التى حضرها ممثل قانونى عن النقابة العامة للنقل البرى الذى تضامن مع مطالب العمال.

واستطرد، أن حزب المحافظين تبنى القضية منذ البداية حفاظا على حقوق العمال وفى إطار سياسته الداعمه للمواطن .

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