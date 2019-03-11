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اقتصاد

وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:26 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم - شيرين عادل _ عمرو سيد -عز حسين
أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة خلال الفترة الماضية.

وتم بالفعل سد احتياجات السوق المحلى، مشيرا إلى أهمية الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء المصرى لتأمين واستدامة الإمداد بالطاقة الكهربائية للوفاء بمتطلبات التنمية.

وأوضح " شاكر" أن القطاع نجح بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين فى الانتهاء من ثلاث محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء فى كل من بنى سويف، البرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.

وقال وزير الكهرباء خلال منتدى الأعمال المصرى اليابانى المشترك اليوم إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تابع مراحل إنشاء المحطات الثلاث، مؤكدا أنها ستلعب دورا رئيسيا في توفير إمدادات الطاقة لدعم التنمية الاقتصادية طويلة المدى فى مصر، خاصةً فى الصعيد، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

ولفت وزير الكهرباء إلى أنه بنهاية العام الحالى سيتم إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات، مشيرا إلى استراتيجية القطاع تتضمن وصول الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضًا كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية، الفحم النظيف، غاز...).
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور
وزير الكهرباء: مصر نجحت فى مواجهة تحديات نقص الطاقة.. صور

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