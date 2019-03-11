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ديني

البحوث الإسلامية تكشف عن حالة واحدة يحاسب فيها الإنسان على حديث النفس الداخلي

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:20 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الإنسان لا يحاسبه الله تعالى على الحديث السيئ الذي يدور بداخله ويشمل أفكار محرمة شرعا، ما دام لم يتلفظ بها.

واستشهد المجمع في فتوى له، بقول الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ»، وقال صلى الله عليه وسلم: «تجاوز الله لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم به أو تعمل به».

ونصح مجمع البحوث الإسلامية، في إجابته عن سؤال «تأتيني خواطر في داخلي محرمة فهل عليّ إثم؟»، من تأتيه خواطر محرمة في داخله، بالاستعانة بالله عز وجل والتعوذ دائما من الشيطان الرجيم الذي يقذف في قلبك مثل هذا السوء ثم إن حفظت لسانك فلم تنطق بما مر بخاطرك فقد رفع الله عنك الحرج.

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