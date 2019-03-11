طلب إحاطة للحكومة بشأن تشريد 200 ألف عامل بقطاع الطوب الطفلى

تقدمت النائبة آمال رزق الله، بطلب مناقشة عامة في البرلمان، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والمالية والقوى العاملة، بشأن تشريد 200 ألف عامل في قطاع صناعة الطوب الطفلى.



وقالت رزق الله فى بيان صحفى لها، اليوم، إن قطع العيش قد يكون قدرًا يواجه 200 ألف عامل من عاملي الطوب الطفلي بالمحافظات، حيث أنهم يعيشون الآن في قلق ورعب من التشرد القادم ووقف الحال.



وأوضحت أن الأزمة تضرب 1500 مصنع طوب طفلي، وصراخ العمال يتصاعد للاستغاثة قبل التشرد وضياع الرزق، وذلك بسبب تقليل أصحاب المصانع لعدد أيام العمل نظرًا لمرورها بأزمة بعد رفع أسعار الطاقة، دفع ثمنها العمال فقط.



وأكدت أن حال كل عمال مصانع الطوب البالغ عددهم 200 ألف عامل يعملون فى أكثر من 1200 مصنع طوب بجبل عرب أبو ساعد والعياط وأطفيح وغيرها من المناطق مزري للغاية، حيث يعمل منها 380 مصنعًا بالغاز الطبيعي، والباقي يعمل بالمازوت، وقد تأثرت بسبب أسعار الطاقة وبسبب تقليل أجر العامل لتوفير النفقات.



وأضافت: "كلما حدث ارتفاع فى أسعار المازوت يضطر أصحاب المصانع لرفع سعر الطوب، وبعد تعويم الجنيه ورفع أسعار المازوت والغاز اضطر أصحاب المصانع لرفع سعر الألف طوبة كبيرة الحجم من 380 إلى 430 جنيهًا ورفع أسعار الطوبة صغيرة الحجم من 280 إلى 330 جنيهًا حيث تم رفع خمسين جنيه في الألف الواحد، وهذا أثّر على حركة بيع الطوب في السوق مما اضطر أصحاب المصانع أن يقللوا الإنتاج، وبالتالى تقليل عدد أيام العمل".



وتابعت النائبة، أن العامل كان يعمل ستة أيام فى الأسبوع، لكن بعد رفع سعر الغاز والمازوت العام الماضى تم تقليل عدد أيام العمل إلى خمسة أيام، ثم بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار الطاقة تم رفع أسعار الطوب مرة أخرى وتم تقليل عدد أيام العمل إلى يومين فقط فى الأسبوع.



وطالبت النائبة آمال رزق الله، بضرورة فتح تحقيق موسع بهذا الشأن والنظر بعين الاعتبار لهؤلاء العمال والوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ لانقاذ عمال مصر.