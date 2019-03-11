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رياضة

البنا يوقف المباراة الفاصلة بين البنك الأهلي وجولدي بسبب أذان العصر

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:33 م
صدى البلد
عبدالله هشام
أوقف الحكم محمود البنا المباراة بين فريقي جولدي والبنك الأهلي في شوطها الثاني والمؤهلة لدوري الترقي بالقسم الثالث للصعود للدوري الممتاز ب وذلك لسماع أذان صلاة العصر.

وانتهي الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي وشهد استحواذ فريق البنك الأهلي على الكرة في منتصف الملعب بدون وجود خطورة على مرمى الفريقين بجانب وجود استماته دفاعية من لاعبي الفريقين لتحقيق حلم الصعود في الفرصة الاخيرة .

جدير بالذكر أن المباراة الفاصلة جاءت على خلفية أحداث مشاركة لاعب موقوف من فريق التصنيع بعد الفوز على فريق البنك وتأهل جولدي بالنقاط حتى تم إثبات الواقع وهبط التصنيع.

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