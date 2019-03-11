مدير أمن مطروح يشارك الطلاب الاحتفال بيوم الشهيد

شارك اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اليوم الاثنين احتفالات طلاب مطروح بيوم الشهيد.



وزار نصر مدارس الشهيد كريم هنداوي الإعدادية بنات والسادات الابتدائية والحرية الخاصة بحضور الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح وعبدالفتاح صالح مدير عام إدارة مطروح التعليمية و سحر عيد مدير التعليم الابتدائي.



وقام مدير الأمن بتوزيع الهدايا المهداة من وزارة الداخلية على طلاب تلك المدارس وسط أجواء مليئة بالحيوية والنشاط والسعادة والأمل .



وقدم الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة شكره وتقديره للسيد اللواء مساعد وزير الداخلية لزيارته الرائعة اليوم لمدارس تعليم مطروح مشيدا بالمجهودات المبذولة من رجال الشرطة لتأمين مدارس مطروح على مدار العام الدراسي وتأمين أعمال الامتحانات بكل كفاءة وحكمة واقتدار.