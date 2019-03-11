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رياضة

وزارة الشباب والرياضة تقيم حفل افتتاح أولمبياد الطفل المصرى أبريل المقبل

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:56 م
صدى البلد
ريهام بكير
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة حفل أولمبياد الطفل المصرى، بالصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وذلك تزامنا مع الحفل الذى تقيمه الوزارة للإعلان عن ختام أنشطة الطلائع لعام 2018-2019 في الفترة من 10 حتى 17 أبريل المقبل.

وتعد أولمبياد الطفل المصرى بمثابة نموذج محاكاة لدورة الألعاب الأوليمبية، ويساهم بشكل واضح في ترسيخ الاعتزاز بالهوية المصرية من خلال منافسة الطلائع في 8 ألعاب و33 مسابقة، تشمل الألعاب الجماعية ثلاث ألعاب بموجب 6 مسابقات وهى ( كرة القدم الخماسى– كرة الطائرة– كرة السلة) بينما تتضمن الألعاب الفردية عدد خمس ألعاب فردية بموجب 27 مسابقة في مجال ألعاب القوى ( عدو 50 متر– عدو 100 متر - رمى جلة – وثب).

كما تتضمن الأولمبياد ألعاب المضرب منها تنس الطاولة، الإسكواش، وألعاب المنازالات في الكاراتيه والتايكوندو، بالإضافة إلى مسابقات الترايثلون.

وفى سياق آخر يشهد حفل ختام الأنشطة للإدارة المركزية للطلائع خلال العام المالى 2018/2019 مشاركة 600 من طلائع محافظات (بورسعيد – الإسكندرية – الفيوم – القاهرة – الجيزة ) بمجموعة من العروض الرياضية المتميزة، بالإضافة إلى الفن التعبيرى وفريق الأوركسترا للطلائع ممن تميزوا بمسابقات ( كنوز مصرية وسوبر كيدز ).

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