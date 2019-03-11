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حوادث

مدير مدرسة يلاحق طالبا بالفناء.. وإصابات بالأخير

الإثنين 11/مارس/2019 - 08:59 م
شعار النيابة
شعار النيابة
همت الحسينى
حرر ولي أمر طالب بالصف الأول الثانوى محضرا ضد مدير مدرسة نجله لتسببه فى اصاباته إثر الجرى وراءه فى فناء المدرسة مما ادى الى اصطدامه بالسور الحديدى للمدرسة.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشارة لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزى بوصول يوسف محمد جمال ١٦ عاما طالب بالصف الاول الثانوى بمدرسة الشهيد محمد جمال الثانوية بمنية النصر ومقيم بندر منية النصر وبالكشف عليه تبين وجود كدمة بالبطن من الناحية اليسرى و اشتباه نزيف بالبطن و كدمة بالرسغ الأيمن و تم حجزه بالمستشفى.

وبانتقال رجال المباحث لمكان البلاغ و بسؤال والده محمد جمال السعيد ٥٣ عاما مدرس بمدرسة بدير الحديدى الثانوية الصناعية اتهم مدير مدرسة نجله و يدعى جمعة توفيق بالتسبب فى اصابة نجله حيث قام بالجرى خلفه بفناء المدرسة مما ادى الى اصطدامه بالسور الحديدى ما نتج عنه إصابته وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2523 لسنة 2019 جنح مركز شرطة منية النصر وأخطرت النيابة بالواقعة.

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