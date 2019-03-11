عبد العال يدافع عن وزيرة الصحة: غير مسئولة عن تدني رواتب الأطباء

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، المسئولية عن وزيرة الصحة في شأن ضعف وتدني مرتبات الأطباء في مصر.



وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم أن الوزيرة غير مسئولة عن رواتب الأطباء، لأن هذا الأمر مرتبط بمشكلة في الإمكانيات.



وأشار رئيس البرلمان، إلى أن الجميع في حاجة لرفع مرتباتهم سواء كانوا أطباء أو معلمين وغيرهم من العاملين في الدولة.



وتابع علي عبد العال: الأطباء المصريين من أمهر الأطباء على مستوى العالم، لما لديهم من قدرات عقلية كبيرة.

