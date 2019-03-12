الأزهر: رسول الله أوصى الأزواج بالابتعاد عن أمرين للفوز بالسعادة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن التفاهم ، والتناغم وإيجاد لغة حوار مُشتركة ، وتخيُر أوقات الحوار ، وموضوعاته أمور تسهم في استقرر الأسر، وتقيها شر التشتت والتمزق.



وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن كثرة الغضب، وسرعة الانفعال صفتان ذميمتان تؤثران بالسلب على العلاقات الزوجية والسعادة الأسرية، لهذا وصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالابتعاد عنهما وتجنب الوقوع فيهما تحت أي ظرف أو أي سبب.



واستشهد بما أخرجه البخاري، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- قد جاءه رجل يومًا وقال: «أوصني»، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تغضب»، فردد - أي كرر السؤال لينال وصية أخرى - فقال -صلى الله عليه وسلم-: «لا تغضب».



