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كفاح وعطاء ابنة بركة السبع.. أم يوسف سائقة من طراز فريد.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:45 م
أم يوسف وسط الطلاب
أم يوسف وسط الطلاب
مروة فاضل
يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة، وما زالت المرأة المصرية تسطر كفاحها المشرف لتربية أطفالها وخوض مجال العمل من أجل عيشة مناسبة لأولادها، ومن بينهن منال الملقبة بأم يوسف ابنة مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

أم يوسف خاضت مجال العمل بعد وفاة زوجها من ٤ سنوات حيث لم تنتظر عطف وإحسان من أى شخص وقررت العمل لتربية طفلها الوحيد يوسف ابن السبع سنوات ونصف.

وتقول منال بنت المنوفية، إن زوجها توفي تاركا لها سيارة ملاكي فقررت أن تعمل عليها لتوفير معيشة مناسبة لنجلها حيث أعلنت بين أصدقائها أنها تنوى عمل مشروع لتوصيل الأطفال إلى مدارسهم وحضانتهم وكذلك مشاوير خاصة بالسيدات.

وأضافت، أن فكرتها لاقت ترحيبا كبيرا وشجعها البعض وبالفعل بدأت منذ ٣ سنوات في خوض مجال السواقة وتوصيل الأطفال والمشاوير الخاصة للسيدات.

وأكدت، أنها لاقت العديد من المضايقات بعدما وثق بها العديد من الأهالي لتوصيل أطفالها حيث حاربها الرجال ومنهم من قام بإعاقتها بسرقة رخصة السيارة وعمل بعض التلفيات بسيارتها ولكنها أصرت على العمل.

وأشارت، إلى أنها أيضا قابلت العديد من المضايقات في الشارع ولكن بعد ذلك ذاع صيتها وأصبحت محل ثقة لدى الكثيرين، موضحة أنها تعمل ٩ ساعات يوميا لتوصيل الأطفال للمدارس والدروس الخاصة وكذلك المشاوير الخاصة للسيدات.

وأكدت، أن العمل ليس عيبا ونجلها فخور بعملها ويساعدها والجد والاجتهاد من أجل طفلها لكي توفر له حياة كريمة.
كفاح وعطاء ابنة بركة السبع.. أم يوسف سائقة من طراز فريد.. صور
كفاح وعطاء ابنة بركة السبع.. أم يوسف سائقة من طراز فريد.. صور
كفاح وعطاء ابنة بركة السبع.. أم يوسف سائقة من طراز فريد.. صور
كفاح وعطاء ابنة بركة السبع.. أم يوسف سائقة من طراز فريد.. صور
كفاح وعطاء ابنة بركة السبع.. أم يوسف سائقة من طراز فريد.. صور

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