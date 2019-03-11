ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:38 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم _ شيرين عادل _ عمرو سيد -عز حسين
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، إن الوفد اليابانى زار منطقة قناة السويس مؤخرا وأنهم شعروا بمدى التطور الملموس بالقناة، لافتا إلى أن اليابان دولة قوية من الطراز الأول ونأمل بزيادة التعاون المصرى واليابانى بمنطقة قناة السويس نظرا لكونها قلب العالم من خلالها قدرتها على الوصول لجميع الأسواق العربية، الأفريقية، شمال وغرب أوروبا.

ولفت "مميش" خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى اليابانى اليوم الاثنين، أن قناة السويس تتمتع ببنية تحتية قوية بامتلاك ٦ موانئ،  مشيرا إلى أن اليابان تمتلك اقتصادًا ضخمًا يؤهلها لتسويق منتجاتها بقناة السويس هنسعد لا سيما اعتمادها على الاستثمار كثيف العمالة وهو ما سيسهم على رفع تصنيف المنطقة حيث نمتلك بمصر سوق روسية ونأمل بالتعاون الكورى واليابانى.
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور
مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور

موضوعات متعلقة

قناة السويس تحقق رقما قياسيا بعبور 111 سفينة بحمولات 7.1 مليون طن

مميش: هيئة موانئ سنغافورة تعود للعمل في شرق بورسعيد.. فيديو

مميش: توقيع اتفاقية مع موانئ دبي خلال الأيام المقبلة

الرئيس يوجه بإنشاء شركة لخدمات السفن ببورسعيد والتخفيف عن المواطنين في الانتقال بين شرق القناة وغربها

مميش بمنتدى الشباب: 40 مليار دولارعائد اقتصادى من فرص الاستثمار بمحور القناة

مميش: 14.9% زيادة في إيرادات قناة السويس عن العام الماضي.. فيديو

ترشيحاتنا

شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل

حريق بأحد ملاعب كأس العالم في قطر .. فيديو

شرط وحيد لرفع العقوبة عن حميد احداد

النواب يوافق على قانون الدفع غير النقدي نهائيا

القوات الجوية تستهدف 15 وكرًا و 46 فردا من العناصر الإرهابية

التعليم لأولياء الأمور: لا تساعدوا أولادكم على التوتر .. فيديو

محمود تبرع بأكثر من 60% من كبده لصديقه.. عبدالله: أي يوم هعيشه بعد النهاردة بفضلك يا صاحبي

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

5 أشياء تحدث لجسمك عند تناول المأكولات البحرية

10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري

تعليق ناري من الأمم المتحدة على حادث تحطم الطائرة الإثيوبية

الأهلي: لن نلعب القمة حال تأجيل لقاء الزمالك مع المقاولون عن 20 مارس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صينية تحوّل نفسها بـالمكياج لـ21 نجما ونجمة عالمية.. صور

بري لارسون توزع الفيشار على مشاهدي فيلم Captain marvel في السينمات.. صور

بالصور.. تأدية الفريق كامل الوزير اليمين الدستورية وزيرا للنقل

ميريام فارس تواصل منع ابنها وزوجها من الظهور الإعلامي.. وهذه طريقتها في الإخفاء

في عيد ميلادها.. فساتين يسرا لا تخلو من الأناقة

فيديو

متحدث مجلس الوزراء: 56 مليار جنيه لتطوير وميكنة السكة الحديد.. تقليل تدخل العنصر البشرى.. شراء جرارات جديدة.. مصر تقدم حوافز استثمارية مشجعة.. و51% من خطة الاستثمارات الحكومية لتطوير الصعيد.. فيديو
التعليم لأولياء الأمور: لا تساعدوا أولادكم على التوتر .. فيديو
شاهد.. كامل الوزير يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي وزيرا للنقل
نوستالجيا.. الفنان أحمد رمزي يكشف: تقاضيت 40 جنيها عن أول فيلم وأرتدي سلسلة وأفتح القميص لهذه الأسباب.. فيديو
نادر سعد: الحكومة ستركز على تحسين الصحة والتعليم والسكة الحديد..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟

هل تؤيد مقترح فصل مروجي الشائعات عن العمل وغرامة مليون جنيه؟