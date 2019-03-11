مميش: لدينا 6 موانئ تمثل حلقة وصل مع جميع الأسواق العربية والأوروبية.. صور

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والمنطقة الاقتصادية، إن الوفد اليابانى زار منطقة قناة السويس مؤخرا وأنهم شعروا بمدى التطور الملموس بالقناة، لافتا إلى أن اليابان دولة قوية من الطراز الأول ونأمل بزيادة التعاون المصرى واليابانى بمنطقة قناة السويس نظرا لكونها قلب العالم من خلالها قدرتها على الوصول لجميع الأسواق العربية، الأفريقية، شمال وغرب أوروبا.



ولفت "مميش" خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى اليابانى اليوم الاثنين، أن قناة السويس تتمتع ببنية تحتية قوية بامتلاك ٦ موانئ، مشيرا إلى أن اليابان تمتلك اقتصادًا ضخمًا يؤهلها لتسويق منتجاتها بقناة السويس هنسعد لا سيما اعتمادها على الاستثمار كثيف العمالة وهو ما سيسهم على رفع تصنيف المنطقة حيث نمتلك بمصر سوق روسية ونأمل بالتعاون الكورى واليابانى.