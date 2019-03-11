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تعرفى على تفاصيل مشروع اكسبيها بالكامل ..فيديو

الإثنين 11/مارس/2019 - 05:37 م
صدى البلد
شيماء مجدي
قالت يسرا الشرقاوي مؤسسة مشروع اكسبيها، إن المشروع عبارة عن موقع إلكتروني يساعد المرأة على افتتاح مشروعات صغيرة لكى تنمى مهاراتها وفى نفس الوقت بهدف الربح.

وأوضحت "الشرقاوى" خلال استضافتها ببرنامج "in box" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين، أنهم يقدمون ورشات عمل للمرأة لتدريبهم على افتتاح المشروعات المختلفة وكيفية التسويق له.

وأشارت إلى أن المشروع يستهدف أكثر المرأة التى لا تعمل، ولكن أيضًا المرأة التى تعمل يمكن تطوير عملها وتدريبها على المشاريع، نافيًة وجود أى مؤسسات حكومية تساعدهم أو تدعمهم حتى الآن.

وأكدت أن الرغبة القوية هى التى تساعد أى امرأة على افتتاح مشروع والربح منه، فضلًا عن العزيمة القوية والصدق مع النفس.

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