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رياضة

شوط أول سلبى بين الداخلية والمقاصة بالدورى الممتاز

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:11 م
صدى البلد
عمرو الحلواني
فرض التعادل السلبى نفسه على أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية ومصر المقاصة المقامة بينهما بملعب العباسية فى إطار لقاءات الجولة السادسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018/2019.

وجاء الشوط الأول قويا بين الفريقين فى ظل رغبة كل منهما إلى تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، وانحصر اللعب خلال أول 45 دقيقة من المباراة فى وسط الملعب.


ويمتلك المقاصة 38 نقطة محتلا بها المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى الممتاز، ويقع الداخلية فى المركز الـ16 برصيد 23 نقطة .

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