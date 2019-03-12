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ديني

البحوث الإسلامية: رسول الله أوصى بالإكثار من الدعاء في هذا الوقت

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 05:06 ص
الدعاء
الدعاء
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – ، أنه أرشدنا إلى كل ما فيه خير لنا، ونهانا عن كل ما فيه شر لنا، فأوصانا بالإكثار من الدعاء.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – أخبرنا إلى أن الدعاء هو في ذاته عبادة، وأمرنا بتحري أوقات استجابة الدعاء، منوهًا بأن هناك وقت يكون العبد فيه أقرب ما يكون من ربه، وهو عند السجود، لذا ينبغي اغتنام هذه الفرصة والإكثار من الدعاء.

واستشهد بما ورد في صحيح مسلم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ».

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