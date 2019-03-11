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ثقافة

مزيج فنون الجاز فى حفلين لـ يحيى خليل بأوبرا القاهرة والإسكندرية

الإثنين 11/مارس/2019 - 04:37 م
صدى البلد
طارق موسى

يقدم الموسيقار يحيى خليل حفلين باوبرا القاهرة والاسكندرية الاول فى الثامنة مساء الخميس 14 مارس على المسرح الصغير ومساء الجمعة 15 مارس على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " .

يشارك خلال الحفلين المغنية الايطالية اليونورا لانوتى ويتضمن برنامجهما مجموعة من اعمال يحيى خليل الخاصة التى تمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز منها بحلم فى عالم غريب ، يعيش اهل بلدى ، البيانولا ، دنيا ، الامل ، اميرة ، من غير عنوان ، الغربة الى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية .

المعروف ان يحيى خليل هو عميد موسيقى الجاز في مصر والشرق الاوسط واول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز منذ ستينيات القرن الماضى ، طاف باعماله معظم دول العالم وشارك فى العديد من المهرجانات الدولية ونجح فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية داخل مصر وخارجها ، كما قدم حتى الان اكثر من خمسة الاف حفل فى مائتي بلد حول العالم .  

 

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