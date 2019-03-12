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رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة حديثي الولادة بمستشفي أبو الريش بتكلفة 5 ملايين جنيه.. الخشت: نعمل على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للأطفال وتحسين الرعايات وخدمات الطوارئ

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:00 ص
رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة
قسم التعليــــم
  • رئيس جامعة القاهرة يفتتح وحدة حديثي الولادة بمستشفي أبو الريش للأطفال
  • الخشت : الجامعة تولي إهتمامًا بنظافة وتعقيم المستشفيات الجامعية
  • مشروعات تطوير مستشفيات الجامعة تهدف لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمرضى

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أمس الإثنين، وحدة حديثي الولادة بمستشفي أبو الريش "المنيرة" للأطفال، والتي شملت 12 حاضنة جديدة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية الخاصة بها، بالإضافة إلي سيرفو مزود بأجهرة التنفس الصناعي ومضادات التحاليل وأجهزة العلاج الضوئي، وغرفة رعاية مركزة علي أعلي مستوي، وبلغت تكلفة الوحدة 5 ملايين جنيه بتبرع من حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي.

وشهد الافتتاح خالد بن سلمان ممثلًا عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وعقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعًا ضم كلًا من الدكتورة هالة صلاح الدين عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام مستشفيات الجامعية، والدكتورة مني الغمراوي مدير مستشفى أبو الريش "المنيرة"، والدكتورة رشا جمال مدير مستشفى أبو الريش "الياباني"، وأساتذة طب الأطفال، واستعرض الاجتماع، مشروعات التطوير الجارية بمستشفى أبو الريش "المنيرة" وأبو الريش "الياباني".

وشدد الخشت، خلال الإجتماع، على ضرورة إستمرار التدريب للتمريض، وكذلك عقد الدورات التدريبية المستمرة للأطباء، بما لا يؤثر على استمرارية العمل داخل المستشفيات، مؤكدًا على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة بمستشفى الأطفال أبو الريش "الياباني" و"المنيرة"، وتحسين الرعايات وخدمات الطوارئ، مضيفًا أنه تم إجراء تطوير للوحدات الموجودة، وتم التأكيد على سرعة تقديم الخدمات الطبية للأطفال وعدم السماح بأي تقصير في العمل.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تولي إهتمامًا بنظافة وتعقيم المستشفيات الجامعية، وتطوير العيادات الخارجية والاستقبال، وحل مشكلة تواجد الأساتذة بالعيادات الخارجية، إلي جانب التأكيد على ضرورة توفير معاملة إنسانية لائقة بالمرضى وتقديم خدمات عالية المستوى.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلي أن القطاع الطبي يعد أهم وأكبر القطاعات التابعة لجامعة القاهرة، وأبرز جوانب هذا القطاع هو مستشفيات أبوالريش للأطفال.

وقال الخشت، إن الهدف الأساسي من مشروعات تطوير مستشفيات الجامعة، هو تحسين العمل والارتقاء بمستوى التشغيل والخدمات المقدمة للمرضى، مُشيرًا إلي أن الخدمات العلاجية للمرضى وتحسينها هو الدافع لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفيات.

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