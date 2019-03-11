المشدد من 6 إلى 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ تاجرى مخدرات بالقليوبية

أصدرت محكمة جنايات بنها أحكاما بالسجن المشدد تتراوح من 6 إلى 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى المواد المخدرة بمركز الخانكة.



صدرت الأحكام برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق والمستشار عادل علي ماهر والمستشار خالد علي إبراهيم علي والمستشار محمد علي الحمصي وكيل النيابة وبأمانة سر محمد فرحات.



وكانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتكثيف الحملات الأمنية لضبط تجار المواد المخدرة فقامت حملة استهدفت مركز الخانكة وأسفرت عن ضبط "مصطفى. م. ع" 33 عاما منجد وضبط "رجب.م.ع" 35 سنة عامل وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الهيروين وميزان حساس .



وعلى الفور وأحيل المتهمين للنيابة فأمرت بحبسهم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات فقضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهم الأول والسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على المتهم الثانى.