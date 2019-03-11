سفير اليابان بالقاهرة: تخفيف تحذيرات السفر إلى مصر أدى لزيادة السائحين اليابانيين

طالب ماساكى نوكى سفير اليابان بالقاهرة بضرورة أن تقوم الحكومة المصرية بتوضيح الإجراءات الخاصة بمجال صناعة السيارات الكهربائية في ظل رغبة العديد من الشركات اليابانية بالعمل في مصر.



جاء ذلك خلال كلمة السفير الياباني بمنتدى الأعمال المصري الياباني بحضور رؤساء 50 شركة يابانية إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية.



ووجه نوكي الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة أوكاسا لمجموعة العشرين المزمع عقدها في يونيو المقبل، بالإضافة إلى مؤتمر طوكيو للتنمية في أفريقيا TICAD 7 المزمع اقامته خلال أغسطس المقبل لتعزيز الحوار السياسى بين أفريقيا واليابان والارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين الجانبين إلى جانب دعم جهود التنمية الشاملة في بناء قدرات القارة الأفريقية، مؤكدا أن بلاده حريصة على تعميق أواصر الصلة مع مصر على مختلف الأصعدة وفي كافة المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.



وأضاف نوكى أن اليابان تسعى للتوسع في قارة أفريقيا من خلال مصر خاصة في ظل ترأسها للاتحاد الأفريقي العام الحالي الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة لإحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات اليابانية الأفريقية في مختلف المجالات خاصةً في مجال إنشاء مشروعات استثمارية مشتركة تصب في صالح كافة الأطراف.



ولفت إلى رغبة العديد من الشركات اليابانية الذي تزور القاهرة حاليًا والتى تضم مختلف القطاعات الإنتاجية للاستثمار في السوق المصري واهتمام كبير بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بهذا السوق الواعد.



من جانب آخر أوضح السفير الياباني أن مشروع المتحف المصري الكبير يعد أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين ونتطلع إلى مزيد من التعاون في المرحلة المقبلة في مثل هذه المشروعات القومية الكبيرة.



وأضاف نوكي أن الخارجية اليابانية خففت التحذيرات الموضوعة على السفر إلى مصر مما أدى إلى تزايد عدد الرحلات المتجهة لمصر إلى رحلتين أسبوعيا، وهو ما ساهم في زيادة عدد السائحين لمصر بشكل ملحوظ، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل الحكومة المصرية على تعزيز التدابير الأمنية.